Britse gezondheidsminister Hancock stapt op na breken coronaregels

De Britse minister van Gezondheid Matt Hancock stapt op vanwege een rel rond het breken van de coronaregels. Op foto’s was te zien hoe Hancock zoende met een adviseur, terwijl zij niet tot zijn huishouden behoort. Ook zou hij haar zelf hebben aangesteld als topadviseur, maar het was niet bekend dat zij een affaire met elkaar hadden.

Downing Street, het kantoor van premier Boris Johnson, maakte het opstappen bekend. De premier zei eerder dat de zaak was afgedaan nadat Hancock zijn excuses had aangeboden, maar de oppositie en de Britse pers waren het daar niet mee eens. De zaak ligt extra gevoelig omdat de minister een van de gezichten is van het Britse coronabeleid. Dit schandaal nam alle geloofwaardigheid van de regering weg, stellen de media.

‘We zijn het aan de burgers, die zoveel opofferingen hebben gebracht tijdens de pandemie, verplicht om eerlijk te zijn als we een fout hebben begaan, zoals ik nu heb gedaan’, schreef Hancock in een brief aan de premier.

Johnson

Johnson zei in een eerste reactie dat het hem speet dat Hancock is opgestapt. ‘Je kan enorm trots zijn op wat je hebt bereikt. Ik ben dankbaar voor de steun en ik geloof dat jouw bijdrage nog lang niet voorbij is.’

Hancock zei vorig jaar nog dat het terecht was dat een belangrijke adviseur die zijn minnares thuis had uitgenodigd opstapte. De minister zei toen dat de coronaregels ‘voor iedereen gelden’ en ‘bloedserieus’ genomen moeten worden. Hancock concludeerde dat de wetenschapper na een dergelijke overtreding uiteraard niet meer verder kon in zijn oude rol als topadviseur.