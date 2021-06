Weer veel coronabesmettingen in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste aantal coronabesmettingen op een dag vastgesteld sinds 5 februari. De gezondheidsautoriteiten melden dat er 18.270 positieve testuitslagen waren. Er zijn 23 sterfgevallen gemeld.

Woensdag werd ook al het hoogste aantal besmettingen sinds begin februari gemeld, toen waren het er 16.135. Vrijdag werden er 15.810 coronagevallen vastgesteld.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al veel mensen ingeënt, maar de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus gaat er ook rond. Mensen die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen de Delta-variant.

In het begin van dit jaar was de coronacrisis op een hoogtepunt in het Verenigd Koninkrijk met ruim 80.000 nieuwe gevallen per dag. Sinds februari lopen de aantallen flink terug door strenge maatregelen en een voortvarende vaccinatiecampagne. Maar sinds de uitbraak van de Delta-variant loopt het aantal dagelijkse besmettingen weer op. Aangekondigde versoepelingen werden met een maand uitgesteld tot in juli.