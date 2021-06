Nieuwe politiechef Hongkong pleit voor ‘nepnieuwswetgeving’

Politiechef Raymond Siu haalde zaterdag op de eerste persconferentie sinds zijn aantreden uit naar de media. Hij zei dat de vijandigheid onder de bevolking tegenover zijn politiemensen het gevolg is van ‘nepnieuws’. Volgens Siu staat in de wet niet uitgelegd wanneer precies sprake is van nepnieuws en dat ziet hij graag veranderen.

Uit peilingen komt naar voren dat de populariteit van de politie is gedaald tijdens de grote pro-democratische protesten die in 2019 begonnen. Agenten kregen soms het verwijt hardhandig op te treden tegen demonstrerende burgers.

Veiligheidswet

De rust in de miljoenenstad keerde vorig jaar grotendeels terug. Dat had onder meer te maken met de coronamaatregelen en een door Peking opgestelde veiligheidswet. Die geeft de autoriteiten meer bevoegdheden om activisten aan te pakken.

De autoriteiten gebruikten die nieuwe veiligheidswet ook om de inmiddels gesloten Apple Daily aan te pakken. Honderden politiemensen vielen eerder deze maand de redactie van die krant binnen. Ze arresteerden meerdere topmedewerkers die worden verdacht van ‘samenspanning met buitenlandse krachten’.

Ingeperkte vrijheden

Internationaal worden dergelijke ontwikkelingen met bezorgdheid gevolgd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab klaagde afgelopen week dat de veiligheidswet wordt ingezet om critici van de autoriteiten de mond te snoeren en de vrijheden van inwoners van Hongkong in te perken.

Het Verenigd Koninkrijk eist dat China zich houdt aan afspraken over de toekomst van Hongkong, dat tot 1997 een Britse kroonkolonie was. Peking beloofde voor de overdracht dat de stad nog een halve eeuw een speciale status zou houden en daarmee meer vrijheden zou genieten dan andere delen van het land.