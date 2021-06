Walt Disney biedt tekenbonus van 1000 dollar voor nieuw personeel

Entertainmentconcern Walt Disney is naarstig op zoek naar personeel voor zijn pretparken en hotels in Florida zoals keukenpersoneel en schoonmakers. Mensen die zich aanmelden kunnen een tekenbonus van 1000 dollar tegemoet zien. Het geld krijgen ze als ze minstens 90 dagen in dienst blijven, zo valt op de website van de onderneming te lezen.

Vanwege de coronacrisis nam Walt Disney een aantal maanden geleden nog afscheid van zo’n 32.000 werknemers. Maar met de snelle uitrol van vaccins en verdere versoepelingen van de maatregelen is de economie in de VS rap aan het herstellen. Daarmee neemt ook de vraag naar personeel weer toe.

Disney is de grootste exploitant van themaparken ter wereld. Alleen al in Florida heeft het concern vier themaparken en tientallen hotels. Om mensen weer terug te krijgen biedt het bedrijf ook betaalde zomerstages aan. Studenten die zich daarvoor aanmelden kunnen in speciale appartementen wonen terwijl ze in de resorts aan het werk zijn. De tekenbonus die Disney biedt is een zoveelste teken van hoe krap de arbeidsmarkt is. In Orlando was het werkloosheidscijfers in april 5,6 procent, een derde van wat het een jaar eerder was.