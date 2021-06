‘Verdere kaalslag in de winkelstraat niet te voorkomen’

Een verdere kaalslag in de winkelstraat lijkt niet te voorkomen. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie van non-foodwinkels INretail op het moment dat Nederland weer verder van het coronaslot af is. Gemeenten zouden volgens de organisatie met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen goed moeten nadenken over wat ze in de toekomst willen met de stads- en dorpscentra.