‘Crisis in Britse levensmiddelensector door personeelstekorten’

De problemen zijn merkbaar op meerdere plaatsen in de voedselketen. Boerderijen hebben onvoldoende mankracht om voedsel te produceren en er is een ‘catastrofaal’ tekort aan chauffeurs die supermarkten moeten bevoorraden. Dat is vooral problematisch omdat groenten en fruit maar beperkt houdbaar zijn.

Boerenorganisatie National Farmers Union zegt dat tuinbouwers nog 40.000 seizoensarbeiders zoeken. Restaurants, hotels, cafés en vergelijkbare zaken namen tijdens de pandemie afscheid van 330.000 medewerkers. Nu worden volgens brancheorganisatie UKHospitality weer 188.000 medewerkers gezocht, zoals koks, uitsmijters en obers.

Brexit

Die personeelstekorten hebben tot gevolg dat sommige restaurants bijvoorbeeld geen lunch meer aanbieden. In supermarkten blijven de schappen soms leeg, waarschuwt de Cold Chain Federation, een belangenorganisatie voor ondernemingen in de koelingsbranche.

De problemen hebben deels te maken met de brexit, het Britse vertrek uit de Europese Unie. Daardoor blijven medewerkers uit lagelonenlanden in de EU weg. Ook vertrokken duizenden EU-burgers tijdens de pandemie uit het Verenigd Koninkrijk.

‘De hele voedselsector heeft het zwaar’, bevestigt topman Nick Allen van de British Meat Processors Association, die vleesproducenten vertegenwoordigt. ‘We zijn wanhopig. Het lijkt alsof we op een muur afgaan.’