175.000 extra Janssen-vaccins beschikbaar

Door een extra levering zijn nu dus veel meer Janssen-vaccins beschikbaar. Mensen die hiermee geprikt willen worden, kunnen bellen naar het nummer 0800 1295.

Van de eerste 200.000 waren vrijdagavond nog zo’n 15.000 Janssen-vaccins over. Het vaccin is vooral populair omdat één prik genoeg is, terwijl mensen die Moderna en Pfizer krijgen, twee keer geprikt moeten worden voordat ze volledig gevaccineerd zijn. Het ministerie wijst wel op de betere bescherming van die laatste twee vaccins ‘ en de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking van ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes bij het Janssen-vaccin op jongere leeftijd’.