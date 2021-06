Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen België in maanden

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen heeft het laagste punt bereikt sinds september. Het gaat nog om 380 patiënten, waarvan er volgens Belgische media 157 op de intensive care liggen. De druk op de Belgische zorg neemt daarmee steeds verder af.

Het coronavirus lijkt in België steeds minder hard om zich heen te grijpen. Het land registreerde in de periode 16 - 22 juni gemiddeld 358 nieuwe besmettingen per dag, volgens cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano een daling van 41 procent op weekbasis.

België heeft sinds het begin van de coronacrisis melding gemaakt van 1,1 miljoen coronagevallen en ruim 25.000 sterfgevallen door het virus. Dat betekent dat het aantal vastgestelde besmettingen lager ligt dan in Nederland, terwijl het officiële dodental juist hoger uitvalt. De Nederlandse autoriteiten hebben meer dan 17.000 sterfgevallen genoteerd.

Er overlijden in België gemiddeld nog zo’n 5 coronapatiënten per dag, een afname van 12 procent op weekbasis. Het land maakt ook vaart met vaccineren. Inmiddels heeft ruim 72 procent van de volwassenen minstens één dosis gehad van een coronavaccin.