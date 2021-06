Trump keert terug met ‘rally’ in Ohio

De Amerikaanse oud-president Donald Trump houdt voor het eerst sinds zijn aftreden weer een campagnebijeenkomst. Hij spreekt in Wellington, bij Cleveland. Hij gaat zaterdag naar de staat Ohio om er een partijgenoot en voormalig adviseur te steunen, Max Miller, die zich keert tegen Republikeins congreslid Anthony Gonzalez uit Ohio. Die stemde in januari voor de impeachment van Trump.

Dat was naar aanleiding van de bestorming van het Congres 6 januari door gewelddadige betogers die de verkiezingsuitslagen betwistten. Trump had even tevoren een paar kilometer verderop geroepen dat actie moest worden ondernomen om ‘de gestolen verkiezingen’ terug te winnen. Het was Trumps laatste toespraak voor een menigte aanhangers. Hij wil nu weer op pad en bestrijdt nog steeds dat de verkiezingen in 2020 eerlijk zijn verlopen en de uitslagen kloppen.

Trump heeft meer bijeenkomsten in Ohio gepland en gaat waarschijnlijk 30 juni met de gouverneur van Texas Greg Abbott naar de Mexicaanse grens. Op 3 juli spreekt hij in de avond aanhangers toe op een ‘Redt Amerika Rally’ in Sarasota, Florida. Deze bijeenkomst zorgt letterlijk voor vuurwerk, want dat wordt tot slot afgevuurd naar aanleiding van de nationale feestdag, 4 juli.