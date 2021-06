Wapens gestolen uit huis Surinaamse oud-president Bouterse

Bij de Surinaamse politie is woensdag aangifte gedaan van diefstal van wapens uit de woning van ex-president Desi Boutere in Paramaribo. Het Openbaar Ministerie meldt dat er vuurwapens en munitie uit de wapenkamer van Bouterse zijn weggehaald.

Een prominent lid van de coalitiefractie, Mahinder Jogi, heeft vrijdag in het parlement vragen gesteld over de diefstal, melden lokale media in Suriname. Volgens hem is er door justitie een onderzoek ingesteld. De bedoeling is dat president Chan Santokhi later in zal gaan op de kwestie.