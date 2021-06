Buitenland

Iran heeft vrijdag een deadline genegeerd voor de verlenging van een akkoord over de inspectie van Iraanse nucleaire installaties door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). De chef van de atoomwaakhond IAEA, Rafael Mariano Grossi, heeft wekenlang aangedrongen op de verlenging, want de internationale gemeenschap moet volgens hem zicht houden op de Iraanse nucleaire projecten, juist nu mogendheden samen met Iran proberen een atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. <

Israël stelt mondkapjes binnen weer verplicht

Israël voert de mondkapjesplicht op binnenlocaties weer in nu het aantal nieuwe coronabesmettingen toeneemt. Premier Naftali Bennett waarschuwde enkele dagen geleden dat deze maatregel dreigde. De regering had eerder al besloten de komst van buitenlandse toeristen met een maand uit te stellen. In de afgelopen week zijn meermaals honderd besmettingen per dag gemeld. Donderdag waren het er tweehonderd. <

beeld anp

Dodental loopt op na instorten flat Florida

Het dodental door de instorting van een appartementencomplex donderdag ten noorden van Miami is opgelopen naar vier. Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade zei voorts dat het aantal vermisten is opgelopen tot 159. Het is van deze mensen niet bekend of ze in het pand aanwezig waren. <

beeld anp

Medewerkers Artsen zonder Grenzen gedood

In de Ethiopische conflictregio Tigray zijn vrijdag drie medewerkers van Artsen zonder Grenzen dood gevonden. Het gaat om een Spaanse noodhulpcoördinator en haar Ethiopische assistent en chauffeur. ‘Wij veroordelen deze gewelddadige aanval en zijn bijzonder geschokt, verontwaardigd en verdrietig’, meldt de organisatie. <