Doden en gewonden bij steekpartij in Würzburg

Een man heeft in de binnenstad van het Zuid-Duitse Würzburg drie mensen doodgestoken. Volgens de politie zijn er ook meerdere gewonden, sommigen zijn er ernstig aan toe. De politie kon de aanvaller uitschakelen door hem in zijn been te schieten. Hij werd gearresteerd. De verdachte is een 24-jarige Somaliër. Volgens media was hij psychisch gestoord. <