Terecht dat meer cao’s vroegpensioen mogelijk maken (ND, 24 juni). Geen mens is hetzelfde en bij dit soort zaken is binnen een bepaalde bandbreedte een eigen keuze redelijk en menselijk. Maar hoe staat het nu met de rechten van mensen die juist wél na hun AOW-datum kunnen en willen doorwerken? Terwijl van hogerhand langer doorwerken wordt verkondigd, toont de praktijk een waaiertje aan problemen voor wie dat wil. Dat komt omdat een wettelijk recht erop ontbreekt. Zo gaat iemand nu in de vierde maand na de 66e verjaardag volautomatisch uit dienst en moet er een veelheid aan zaken en zaakjes persoonlijk worden geregeld om weer in dienst te komen. Dat is een drempel om langer te blijven werken. Enerzijds goed dat mensen vroeger met pensioen kunnen, maar is het niet ook de hoogste tijd voor een wettelijk recht op doorwerken na de AOW-datum? <