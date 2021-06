Geëmotioneerde Bilal Wahib zegt sorry voor omstreden video

Bilal Wahib heeft excuses gemaakt voor een video waardoor hij in maart in de problemen kwam. De 22-jarige presentator, zanger en Mocro Maffia-acteur had in een via Instagram uitgezonden chatsessie een minderjarige jongen uitgedaagd om tegen betaling zijn penis te laten zien.

Bij Op1 zei Wahib dat het ‘gewoon stom’ was. Hij schoot vol toen hem werd gevraagd wat zijn moeder ervan had gevonden. ‘Ik kon haar niet meer aankijken’, zei hij. Wahib werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, maar kon snel weer naar huis. Er is geen aangifte tegen hem gedaan.

Een dag na zijn aanhouding in maart zou Wahib zijn verhaal komen doen bij Beau op RTL 4, maar zag daar op het laatst vanaf. Hij liet toen wel weten spijt van te hebben van zijn ‘onbezonnen, misplaatste grap’. Het 12-jarige slachtoffer meldde al snel dat het goed met hem ging.

Wahib kreeg het flink te verduren in de media. Programma’s met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek. Pas afgelopen week draaide 3FM voor het eerst weer een nummer van Bilal Wahib. De rapper/acteur is binnenkort ook weer in de bioscopen te zien. Hij speelt een rol in Meskina, een nieuwe film met Maryam Hassouni en Soundos el Ahmadi.