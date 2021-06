Beleggers enthousiast over ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic was vrijdag de grote winnaar op de beurzen in New York. De onderneming, die uit de koker komt van zakenman Richard Branson, heeft van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA toestemming gekregen voor commerciële vluchten naar de ruimte. Beleggers reageerden enthousiast en zetten het aandeel tientallen procenten hoger. Ook sportmerk Nike was na het openen van de boeken erg in trek op Wall Street, waar de belangrijkste graadmeters overwegend hoger het weekend ingingen.

Virgin Galactic werd bijna 39 procent hoger gezet. Een succesvolle testvlucht met de VSS Unity in mei overtuigde de Amerikaanse toezichthouder om voor het eerst een vergunning voor commerciële ruimtevaart af te geven. Dit was de derde keer dat het voertuig boven de 80 kilometer kwam, de hoogte die de FAA als grens van de ruimte aanhoudt. Het bedrijf verkoopt ook al tickets voor ruimtevluchten. Die kosten 250.000 dollar per stuk.

Nike kwam met zeer sterke kwartaalcijfers en positieve verwachtingen en klom zo’n 15,5 procent. Het bedrijf zag de omzet in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen vergeleken met een jaar eerder, toen veel sportwinkels gesloten waren vanwege de coronapandemie. Nike verwacht dat de omzet dit boekjaar voor het eerst zal stijgen tot boven de 50 miljard dollar.

FedEx

Meerdere bedrijven kwamen met resultaten en vooruitzichten. Die van pakketbezorger FedEx vielen duidelijk minder goed bij beleggers. Het aandeel verloor een kleine 4 procent. Het bedrijf heeft te kampen met hogere kosten en moeite om voldoende personeel te vinden. Autodealerbedrijf CarMax opende eveneens de boeken en won bijna 7 procent. Technologieconcern BlackBerry ging meer dan 4 procent omlaag na cijfers.

Ook de Amerikaanse banken stonden in de belangstelling omdat ze zijn geslaagd voor de stresstest van de Federal Reserve. Daardoor mogen de banken nu zelf bepalen hoeveel dividend ze gaan uitkeren en hoe groot aandeleninkoopprogramma’s zijn. De aandelen van grote banken als Bank of America en Wells Fargo wonnen tot bijna 3 procent. Er wordt verwacht dat ze met plannen komen voor grote winstuitkeringen aan aandeelhouders.

Dow-Jonesindex

De markt reageerde ook op nieuwe cijfers over de persoonlijke bestedingen van Amerikaanse consumenten. Die zijn in mei onveranderd gebleven. Een belangrijk inflatiecomponent in die gegevens ging verder omhoog. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent in de plus op 34.433,84 punten en de S&P 500 won 0,3 procent tot 4280,70 punten, wat voor de brede graadmeter weer een nieuw slotrecord was. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omlaag naar 14.360,39 punten.

De euro was 1,1942 dollar waard, tegen 1,1944 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 73,99 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 76,12 dollar per vat.