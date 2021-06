Weinig klachten op laatste dag tweede deel examens

Op de laatste dag van het tweede deel van de eindexamens kwamen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) niet veel klachten binnen van leerlingen. ‘We merken dat er in dit tweede tijdvak door minder leerlingen examen wordt gedaan en dat er minder klachten per examen binnenkomen’, aldus bestuurslid Myriam van de Wiel van de organisatie.

Vanwege de coronamaatregelen zijn dit jaar de eindexamenregels aangepast. De meeste eindexamenleerlingen kregen eerder deze maand te horen of ze geslaagd waren. Zij legden hun examens tijdens het eerste tijdvak in mei af. Maar leerlingen hebben ook de kans gekregen om hun examens te spreiden en een deel pas in het tweede tijdvak te maken. Dit tijdvak werd vrijdag afgesloten met de eindexamens Griekse taal en cultuur (vwo), Frans (vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg), Engels (havo) en Frans (vwo).

Er komt nog een derde tijdvak vanaf dinsdag 6 juli waarin leerlingen nog herkansingen kunnen doen. De klachtenlijn is dan niet meer open maar leerlingen kunnen nog wel terecht op de site examenklacht.nl, aldus Van de Wiel. Volgens haar is de klachtendesk dit jaar een succes, zeker gezien het grote aantal ingediende klachten. Vrijdagavond stond de teller op 224.406 klachten, een recordaantal ten opzichte van andere jaren.

Opmerkelijk

‘Leerlingen hebben echt een plek gehad waar ze terecht konden’, blikt ze terug op de eerste twee examenperioden. ‘Het leefde echt en het werkte echt. We hebben heel veel leerlingen kunnen helpen en uitkomst kunnen bieden als scholen tekortschoten in duidelijkheid.’ Een veelgehoorde klacht in de afgelopen examentijd was dat scholen leerlingen niet altijd goed op de hoogte hadden gesteld over de opties die er waren, bijvoorbeeld qua herkansingen.

De opmerkelijkste klacht die dit examenjaar bij LAKS binnenkwam, ging over leerlingen die examen moesten doen in een skihal. ‘Het was daar zo koud, dat ze met winterjassen en skibroeken de examens zaten te maken. Dat was organisatorisch gezien wel de gekste klacht.’