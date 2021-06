‘Tientallen reisbureaus van D-reizen gaan weer open’

Volgens Van Deursen gaat de heropening stapsgewijs. ‘Na de eerste week van juli hopen we op honderd winkels te zitten en zo komen er elke dag meer bij. We beginnen komende maandag met een testwinkel, want we moeten heel wat herstellen, opnieuw installeren en vervangen. Denk bijvoorbeeld aan telefoonlijnen en ICT.’’

De nieuwe eigenaar vertelde aan de krant dat het vinden van voldoende personeel niet zo’n probleem was. ‘Gelukkig zijn het bijna alleen maar medewerkers van het oude D-reizen die we een nieuw contract kunnen aanbieden. We zetten in op de terugkeer van 450 van de 1100 medewerkers.’

Doorstart

Prijsvrij bereikte vorige maand een akkoord met de curatoren van D-reizen over een doorstart van een deel van de failliete reisorganisatie. Het zou gaan om tussen de 100 en de 150 reisbureaus en tussen de 400 en 450 medewerkers. Nog eens zo’n 50 winkels van de oorspronkelijke 285 reisbureaus gaan verder onder een andere reisorganisatie, genaamd Hillman Travel.

D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, werd begin april door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. De onderneming was door de coronacrisis flink in financiële problemen gekomen. Volgens de directie was het bedrijf niet meer in staat om vakanties te verkopen en kwam er vrijwel geen geld meer binnen. Nadat in maart ook nog was gebleken dat D-reizen niet in aanmerking kwam voor alle aangevraagde financiering uit het zogenoemde voucherfonds, maar slechts voor een deel, werd het bankroet aangevraagd.