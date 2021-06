Een man heeft in de binnenstad van het Zuid-Duitse Würzburg zeker drie mensen doodgestoken, melden Duitse media. Er zouden ook minstens zes gewonden zijn.

De politie kon de dader uitschakelen door hem in zijn been te schieten. Op beelden, verspreid op Twitter, is te zien hoe een man met een mes om zich heen zwaait. Meerdere mensen probeerden hem te overmeesteren.