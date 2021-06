Boeren en tuinders kritisch over Europees landbouwakkoord

Boeren en tuinders zijn kritisch over het nieuwe Europese landbouwakkoord. Er worden namelijk meer verduurzamingsmaatregelen gevraagd, terwijl het budget voor subsidies omlaaggaat. Brancheorganisatie LTO Nederland zegt het ondanks die ‘tegenstrijdigheid’ wel goed te vinden dat er met het compromis uit Brussel duidelijkheid komt voor de boeren. Ook zou het uiteindelijke akkoord ‘realistischer’ zijn dan eerdere voorstellen.

De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de verdeling van honderden miljarden aan landbouwsubsidies voor de komende jaren. Het akkoord, dat drie jaar op zich liet wachten, moet de Europese landbouw klimaat- en milieuvriendelijker maken. De EU-landbouwsubsidies moeten meer gebruikt worden om duurzame landbouw aan te moedigen en meer ten goede komen aan kleine boeren, hebben onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement onder meer afgesproken.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak merkt op dat het Europese landbouwbeleid steeds meer verschuift ‘van betaalbaarheid en zekerheid van voedsel naar een verduurzamingsinstrument voor klimaat en biodiversiteit’. Boeren en tuinders willen volgens hem ook verder verduurzamen, maar dat zou dan wel financieel haalbaar moeten zijn.

Impact

Het is nu zaak om bij de uitwerking van dit compromis ervoor te zorgen dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt voor boeren en tuinders om mee te doen, geeft Van der Tak aan. ‘Zodat we niet alleen een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming, maar dat ondernemers daar ook de vergoeding voor krijgen die helaas nog niet in de prijs van het product terugkomt.’

De details uit het akkoord krijgen waarschijnlijk een grote impact op de uiteindelijke mogelijkheden voor boeren en tuinders, denkt LTO. Maar die details worden deels nog uitgewerkt in nationale regelgeving. De landbouwministers van de EU-landen en het voltallige parlement moeten de Europese principeovereenkomst ook nog goedkeuren. De nieuwe afspraken zouden dan gelden van 2023 tot 2027, maar de landen krijgen wat tijd om de overgang te maken.