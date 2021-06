Koers Neways omhoog op Damrak door dreiging overnamestrijd

Het aandeel Neways ging vrijdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Door een overnamebod op het bedrijf door investeerder Infestos dreigt een overnamestrijd met industrieconcern VDL dat ook aast op de Brabantse fabrikant van elektronische componenten. Daarnaast ging de koers van ArcelorMittal duidelijk omhoog op een verder vrij rustige laatste beursdag van de week. De staalfabrikant profiteerde onder andere van het akkoord in Washington over het omvangrijke pakket aan investeringen in de Amerikaanse infrastructuur.

Neways klom bijna 3 procent tot 14,55 euro op de lokale Amsterdamse markt. Het bestuur van Neways steunt het bod van 14,55 euro per aandeel door het Enschedese Infestos. In mei brak Neways de overnamegesprekken met VDL af uit onvrede over de hoogte van het overnamebod van 13 euro per aandeel. VDL bezit 27 procent van Neways en heeft laten weten het bod van Infestos te bestuderen en zijn vervolgstappen te bepalen.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa lieten kleine uitslagen zien. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 733,14 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1051,17 punten. De beurs in Parijs verloor 0,1 procent. Die in Frankfurt en Londen gingen tot 0,4 procent vooruit.

Aegon

Naast ArcelorMittal (plus 2,6 procent) stond verzekeraar Aegon in de kopgroep van de AEX met winst van 1 procent. Olie- en gasconcern Shell, dat zijn belang heeft uitgebreid in een olieveld in de Noordzee, kreeg er 0,6 procent aan beurswaarde bij. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 1,5 procent.

In de MidKap daalde Air France-KLM een kleine 1 procent. De luchtvaartcombinatie haalde 800 miljoen euro op met nieuwe leningen. Met het geld zal een deel van de staatssteun worden terugbetaald die Nederland en Frankrijk vorig jaar verschaften.

EssilorLuxottica

GrandVision verloor ook bijna 1 procent. Volgens persbureau Reuters overweegt EssilorLuxottica een rechtszaak te starten tegen de eigenaar van optiekketens Pearle en Eye Wish. De stap volgt op de uitkomst van een arbitragezaak eerder deze week, waarin werd bevestigd dat GrandVision de voorwaarden van de overnamedeal met het Frans-Italiaanse brillenconcern heeft geschonden. EssilorLuxottica is naar verluidt uit op een schadevergoeding van GrandVision.

Het Duitse sportmerk Adidas steeg zo’n 6 procent in Frankfurt dankzij sterke resultaten van zijn Amerikaanse concurrent Nike. In Zürich won Credit Suisse bijna 2 procent. De door schandalen getroffen Zwitserse bank zou een mogelijke fusie overwegen met concurrent UBS.

De euro was 1,1944 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 73,90 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 75,92 dollar per vat.