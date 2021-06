Rutte: Nederland komt in kopgroep van westerse wereld uit crisis

Nederland komt ‘misschien wel het best uit deze economische crisis van de hele westerse wereld’, meent premier Mark Rutte. ‘Die kans hebben we, het wordt een spannende race, maar we zitten in ieder geval in de kopgroep.’ Volgens Rutte staat Nederland er, tegen de achtergrond van de ernstige gevolgen van de coronacrisis, ‘heel goed voor’, zei hij na afloop van een Eurotop in Brussel.

De 27 EU-leiders spraken daar over de economische stand van zaken in Europa, in een optimistische stemming. Dankzij de snel ingevoerde steun om bedrijven en burgers in de hele EU financieel overeind te houden, en een vaccinatiecampagne die nu vaart maakt, lijkt het herstel sneller en beter op gang te komen dan verwacht.

Ook gaan de miljarden uit het vorig jaar snel opgetuigde coronaherstelfonds na de zomer vloeien. Er is 672,5 miljard euro aan subsidies en gunstige leningen beschikbaar, waarvan circa 5,6 miljard aan subsidies voor Nederland. Den Haag heeft nog niet een herstelplan in Brussel ingediend om in aanmerking voor het geld te kunnen komen omdat het demissionaire kabinet dat wil overlaten aan de nieuwe regering.

‘Maar dat maakt helemaal niet uit want dat geld is er gewoon’, aldus Rutte. Als de formatie te lang gaat duren ‘dan kijken we ernaar’. Hij is niet van plan de steun te laten lopen.