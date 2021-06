‘Onduidelijk hoeveel soa’s rondgaan onder Nederlandse bevolking’

Het is onduidelijk hoeveel soa’s er op dit moment rondgaan onder de Nederlandse bevolking. Dat zegt dermatoloog Henry de Vries van het Amsterdam UMC. Kenniscentrum Rutgers geeft samen met Soa Aids Nederland en de GGD’en een onlinevoorlichting om jongeren te adviseren over onder meer veilig seksueel gedrag komende zomer.

Het afgelopen jaar werden bij de GGD’en een kwart minder mensen getest op een seksueel overdraagbare aandoening, aldus De Vries. Naar verhouding werden onder de geteste mensen vaker soa’s gevonden dan in voorgaande jaren, maar dat cijfer zegt eigenlijk niets over de werkelijke verspreiding. ‘Door de coronacrisis was de toegang tot de zorg minder. Dat betekent dat mogelijk alleen mensen met echte klachten zich hebben laten testen.’ Anderzijds hebben mensen die wel onveilige seks hadden, maar geen soa-klachten kregen, zodoende waarschijnlijk langer rondgelopen met hun aandoening, waardoor ze weer meer mensen konden besmetten. Deze factoren vertroebelen de cijfers, dus over de huidige verspreiding van soa’s valt niets te voorspellen, zegt De Vries.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is chlamydia al jaren de meest voorkomende soa, vooral onder jongeren. 15.979 mensen die zich in 2020 bij een Centrum Seksuele Gezondheid lieten testen hadden deze infectie. Gonorroe werd 6700 keer geconstateerd. Deze soa komt het meeste voor onder mannen die seks hebben met mannen, evenals syfilis, dat afgelopen jaar 1324 keer werd vastgesteld.

122 mensen kregen in 2020 te horen dat ze hiv hadden, waarvan 107 mannen die seks hebben met mannen, 5 vrouwen en 10 heteroseksuele mannen.