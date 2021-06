Ook volgend jaar coronasteun voor openbaar vervoer

Ook in 2022 krijgt het openbaar vervoer financiële steun vanwege de dalende reizigersaantallen door corona. Tot september dat jaar is er 140 miljoen euro uitgetrokken om 93 tot 95 procent van de vervoerderskosten te vergoeden.

Het gaat volgend jaar om veel minder geld dan de 1,5 miljard euro die in 2021 beschikbaar was. Naar verwachting trekken de reizigersaantallen weer aan en is er volgend jaar dus minder steun nodig. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ligt het ov-gebruik volgend jaar nog 6 tot 14 procent onder het laatste niveau van voor corona. Nu is dat nog ongeveer 50 procent. Er wordt nu minder met het ov gereisd omdat veel mensen grotendeels thuiswerken.

Volgens demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) is het geld nodig zodat vervoerders niet hoeven te snijden in hun dienstregelingen. Zonder het doortrekken van de regeling zou er een ‘aanzienlijke verschraling’ van het vervoersaanbod zijn, aldus het ministerie.

Begin volgend jaar besluit het kabinet of er voor de laatste drie maanden van 2022 ook nog coronasteun nodig is.