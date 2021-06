Bedrijf dat over aanbieding belt riskeert binnenkort boete

Bedrijven die je ongevraagd bestoken met telefoontjes over allerlei aanbiedingen, riskeren vanaf volgende week donderdag een boete. De regels voor telemarketing bij particulieren en zzp’ers worden dan veel strenger. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigt alvast aan streng te controleren of de regels niet worden geschonden.

Nederlanders moeten veel meer zelf te zeggen krijgen over welke bedrijven hen opbellen voor aanbiedingen, zo is de gedachte. Telemarketing mag daarom alleen als consumenten daar duidelijk en vrijwillig toestemming voor hebben gegeven. Ook mogen bedrijven telefonische aanbiedingen doen bij hun eigen klanten of mensen die tot drie jaar terug klant zijn geweest.

Daarnaast hebben mensen altijd het zogeheten recht van verzet bij verkoopgesprekken via de telefoon. Als je bijvoorbeeld aangeeft niet meer gebeld te willen worden, mogen bedrijven dat ook echt niet meer doen. Telemarketeers moeten dit in ieder gesprek actief aanbieden.

Naast boetes dreigt de ACM met dwangsommen voor bedrijven die toch de fout in gaan. ‘Ongewenste telemarketing is een groot probleem. De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten te verlossen van die ongewenste telefoontjes’, zegt directeur Consumenten Edwin van Houten van de ACM. ‘Onze bijdrage daaraan is dat wij consumenten voorlichten over de nieuwe regels die gelden én streng en actief gaan handhaven.’