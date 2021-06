‘Meer Nederlanders trappen in malafide webshops’

Ruim 12 procent van de Nederlanders heeft een keer of vaker een bestelling geplaatst bij een malafide webshop. In 2020 was dat nog bijna 8 procent. Dat onderzocht onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van creditcardmaatschappij ICS bij een groep van ruim duizend Nederlanders.

Malafide webshops doen zich voor als een onlinewebshop en zijn soms bijna niet van echt te onderscheiden. ‘Dit soort webshops licht mensen bewust op door de producten niet te leveren of nepproducten te leveren’, vertelt Duncan Macdonald, manager bij ICS. ‘Vaak merkt de consument dit pas achteraf wanneer producten niet aankomen of de webshop onbereikbaar is.’

Mannen trappen twee keer zo vaak in nepwebshops dan vrouwen en ook jongeren zijn vaker de klos. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar bestellen bijna dubbel zo vaak meerdere keren bij een malafide webshop dan Nederlanders boven de 24 jaar. Om klanten te lokken gebruiken de nepwebshops vaak heel hoge kortingen of merkspullen.

Creditcardmaatschappij

Tot een jaar geleden bestelden mensen het vaakst kleding en accessoires bij deze nepwinkels. Tegenwoordig trappen onlineshoppers vaker in de val bij het bestellen van boeken, films, games en speelgoed. ‘In de zomermaanden krijgen we veel meer meldingen over airco’s en ventilatoren’, weet Macdonald.

De helft van de gedupeerden krijgt zijn geld niet terug. Van de gedupeerden die uiteindelijk wél hun geld terugkrijgen, krijgt iets minder dan de helft dit voor elkaar via zijn of haar creditcardmaatschappij. Een jaar geleden kreeg slechts een kwart geld terug via de creditcardmaatschappij na een bestelling bij een malafide webshop.