Britse minister Hancock onder vuur over affaire en baan vriendin

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock ligt onder vuur, omdat hij als cruciaal figuur in het coronabeleid een goede vriendin als adviseur heeft aangesteld en volgens Britse media ook een affaire met haar had. De krant The Sun heeft beelden verspreid van de minister die zijn adviseur Gina Coladangelo kust en omhelst, kennelijk op 6 mei in zijn eigen ministerie.

Beide veertigers zijn getrouwd en hebben kinderen. Ze kennen elkaar uit hun studietijd aan de Universiteit van Oxford. Coladangelo is een steenrijke lobbyiste die daarnaast een belangrijke functie heeft in de modeketen Oliver Bonas van haar echtgenoot Oliver Tress. Hancocks collega van Transport, Grant Shapps, heeft tegenover media beklemtoond dat dit een privékwestie is. Hij zei dat Coladangelo door het ministerie van Hancock via ‘een zeer streng proces’ is geworven. Hancock heeft een gepland bezoek aan een vaccinatiecentrum vrijdag afgezegd.