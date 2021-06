Kaag: vertrek Hongarije uit EU zou ultieme uitkomst kunnen zijn

Een vertrek van Hongarije uit de Europese Unie zou ‘een ultieme uitkomst kunnen zijn’ van de ophef over een omstreden antihomowet in dat land, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken). Maar zij benadrukt ook dat verandering in Hongarije het doel moet zijn.

Kaag wijst erop dat er al van vele kanten druk wordt gezet op de Hongaarse regering. ‘Maar dat zijn trage processen’. Zij denkt niet dat de heftige reactie vanuit andere Europese landen onmiddellijk ‘een ander resultaat’ zal opleveren bij premier Viktor Orbán. ‘Wij zijn niet naïef daarin.’

De bewindsvrouw hoopt niet dat Oranjefans die zich zondag mogelijk met regenboogvlaggen in Boedapest uitspreken tegen de antihomowet te maken krijgen met ‘schermutselingen’ of intimidatie. Het Nederlands elftal speelt in de Hongaarse hoofdstad in de achtste finale van het EK voetbal tegen Tsjechië.

Waardengemeenschap

‘Het is wel heel mooi om te zien dat mensen uit vrije keuze ook laten zien waar zij voor staan’, vindt Kaag. ‘Ik denk dat dat heel veel mensen in Hongarije, maar bijvoorbeeld ook in landen als Polen, vanuit de LHBTI-gemeenschap een gevoel van bescherming geeft en dat wij niet opgeven.’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ‘volslagen terecht’ dat de EU-landen donderdag in Brussel hard stelling hebben genomen tegen Hongarije. ‘Ik vind al veel langer dat we in Europa onze mond vol hebben over een waardengemeenschap, maar in het verleden ook heel vaak zachte heelmeesters zijn geweest.’

Ook andere lidstaten hebben volgens Hoekstra weleens een loopje genomen met bijvoorbeeld de rechtsstaat of de persvrijheid. Het debat daarover is vaak ‘maar heel timide gevoerd’, vindt hij. Dat moet ‘fundamenteel anders’, aldus de CDA-leider.