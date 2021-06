Kremlin betreurt dat EU-leiders geen top met Rusland willen

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Poetin nog steeds geïnteresseerd is in het verbeteren van de relaties met de Europese Unie. Over Polen en de Baltische staten, die vinden dat een top de verkeerde boodschap afgeeft, zei Peskov dat ze ‘vaak ongegronde uitspraken’ doen over dreigingen vanuit Rusland.

De EU houdt al jaren geen topbijeenkomsten met Rusland. Hier kwam in 2014 een einde aan nadat de Russen het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerden. De 27 leiders konden donderdag geen overeenkomst bereiken over het hervattingen van deze ontmoetingen.