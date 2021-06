Iran negeert deadline over overeenkomst IAEA-inspecties

Iran heeft aan het begin van vrijdag een deadline genegeerd voor de verlenging van een akkoord over de inspectie van Iraanse nucleaire installaties door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). De chef van de atoomwaakhond IAEA, Rafael Mariano Grossi, heeft wekenlang aangedrongen op de verlenging, want de internationale gemeenschap moet volgens hem zicht houden op de Iraanse nucleaire projecten, juist nu mogendheden samen met Iran proberen een atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen.

Teheran had eerder al aangegeven dat het pas een besluit neemt over de verlenging, nadat het bestaande akkoord zou zijn verlopen. De vorige keer werd het ook pas 24 uur na het verlopen van het akkoord weer verlengd. Mogelijk gebruikt de Iraanse regering het verlopen van de overeenkomst nu in de onderhandelingen over het internationale atoomakkoord dat Iran nodig heeft om zijn vastgelopen economie los te trekken.

Iran heeft gedreigd het akkoord over de inspecties helemaal op te zeggen. Met de overeenkomst plaatst de IAEA apparatuur in nucleaire installaties om de activiteiten daar in de gaten te houden. Verzamelde informatie zou volgens sommige waarnemers nu door de Iraniërs verwijderd kunnen worden, omdat het akkoord momenteel niet geldt.

Atoomakkoord

In Wenen spreken grote mogendheden met Iran over het weer optuigen van een atoomakkoord uit 2015. Het is door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018 opgezegd. Het akkoord had moeten zorgen voor het verlichten van vooral Amerikaanse sancties tegen Iran. Die wurgen de economie en ook de gezondheidszorg al jaren. In ruil zou Iran zijn atoomprogramma onder internationaal toezicht beperken.

Afgelopen week werd in Wenen gezegd dat de gesprekken dicht bij een akkoord komen. Iran snakt naar verlichting van sancties en zou dus heel erg graag de afspraken weer nieuw leven inblazen. Maar een week geleden waren er Iraanse presidentsverkiezingen die een heel erg radicaal lid van de heersende sjiitische geestelijkheid als winnaar heeft opgeleverd, Ebrahim Raisi. Het niet bekend wat hij straks, eenmaal in het zadel, met de nucleaire projecten wil. De onderhandelaars in Wenen willen voortmaken en een deal sluiten voor de regering van Raisi om de tafel komt.