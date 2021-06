Hongaarse media wijzen kritiek Rutte als extreem van de hand

De wetgeving die premier Viktor Orbán volgens Rutte zou moeten intrekken, is in de ogen van critici van Rutte niet specifiek tegen homoseksuelen of transgenders in het bijzonder, maar is regelgeving die kinderen en jongeren moet helpen beschermen tegen kindermisbruik en ‘opgedrongen seksuele sensibilisering’, bijvoorbeeld op scholen.

Rutte zou ten onrechte menen dat Hongarije de moderne wereld niet begrijpt en ‘door de knieën zou moeten’ als het de wetgeving niet schrapt. ‘Tegenwoordig is Hongarije een van de weinige landen in Europa die streeft naar het behoud van de normaliteit en de enige toekomstgerichte orde van de geschapen wereld’, aldus een columnist.

De toeslagenaffaire en het Nederlandse koloniale verleden worden door sommige commentatoren erbij gehaald om de Nederlandse premier van hypocrisie te beschuldigen. De Hongaarse minister van Justitie Judith Varga deed dat donderdagavond al in een eerste reactie. Ze sprak over de ‘koloniale arrogantie van Rutte’. Hongaarse media laten ook niet onvermeld dat er in Nederland felle kritiek is op de uitspraken van Rutte, onder meer van conservatieve en/of rechtse partijen.