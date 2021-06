Britten onderzoeken Google en Amazon in strijd tegen neprecensies

De Britse mededingingsautoriteit CMA is een formeel onderzoek begonnen naar neppe recensies op sites van Amazon en Google. De toezichthouder verdenkt de Amerikaanse techconcerns ervan te laks op te treden tegen nepbeoordelingen. Daarmee schenden de bedrijven mogelijk de rechten van consumenten, zo waarschuwt de toezichthouder.

Het viel de marktwaakhond bij een voorbereidend onderzoek op dat bij Google en Amazon soms reviews van exact dezelfde gebruikers op hetzelfde tijdstip verschijnen voor meerdere producten of diensten, terwijl er geen duidelijk verband tussen die producten is. De bedrijven hebben mogelijk te weinig gedaan om dit soort recensies op te sporen. Hetzelfde geldt voor onlinereviews met aanwijzingen dat de schrijver ervan is betaald voor een positieve beoordeling.

Amazon zou ook te weinig doen tegen bedrijven die scores voor hun producten binnen de webshops manipuleren, bijvoorbeeld door positieve beoordelingen van andere artikelen erbij te plakken. Amazon stelt in een reactie ‘aanzienlijke middelen’ in te zetten tegen nepbeoordelingen in zijn webshops.

‘We zijn bezorgd dat miljoenen mensen online worden misleid door neprecensies en vervolgens hun geld uitgeven op basis van die aanbevelingen’, zegt directeur Andrea Coscelli van de CMA. ‘En het is ook oneerlijk dat sommige bedrijven 5-sterrenrecensies vervalsen zodat ze goed in beeld komen, terwijl eerlijke bedrijven terrein verliezen.’