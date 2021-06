Neways stijgt op Damrak na overnamebod Infestos

Neways klom dik 3 procent tot 14,60 euro op de lokale Amsterdamse markt. Infestos biedt 14,55 euro in contanten per aandeel voor Neways. De investeerder uit Enschede wil minstens 60 procent van het bedrijf in handen krijgen en het bestuur van Neways steunt het bod. In mei brak Neways de overnamegesprekken met VDL af uit onvrede over de hoogte van het overnamebod van 13 euro per aandeel. VDL bezit 27 procent van Neways en laat weten het bod van Infestos te bestuderen en zijn vervolgstappen te bepalen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 733,34 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1046,54 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt verloor 0,1 procent en Parijs daalde een fractie. Londen won 0,2 procent.

Vivoryon

Sterkste stijger in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een winst van 1,8 procent. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een min van 0,9 procent. In de MidKap won Air France-KLM 0,9 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij haalde 800 miljoen euro op met nieuwe leningen. Het geld zal onder meer worden gebruikt om een deel van de staatssteun terug te betalen die Nederland en Frankrijk vorig jaar verschaften. Postbedrijf PostNL zakte 1,1 procent na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse sectorgenoot FedEx.

Vivoryon Therapeutics zakte 4 procent. Het biotechnologiebedrijf zag de kosten en het verlies in het eerste kwartaal oplopen ten opzichte van een jaar geleden. Fastned steeg 5 procent. Het snellaadbedrijf gaat vijf grote snellaadstations realiseren in West-Vlaanderen. Het Duitse sportmerk Adidas dikte 4 procent aan in Frankfurt dankzij sterke resultaten van zijn Amerikaanse concurrent Nike, die de omzet in het afgelopen kwartaal bijna zag verdubbelen.

Bankensector

De bankensector stond ook in de belangstelling. In de Verenigde Staten zijn de grote banken geslaagd voor de stresstest van de Federal Reserve. Daardoor mogen de banken weer zelf bepalen hoeveel dividend ze uitkeren en hoe groot de aandeleninkoopprogramma’s zijn. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, won 1,5 procent.

De euro was 1,1940 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 73,36 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer op 75,61 dollar per vat.