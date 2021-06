Soldaat van Oranje - De Musical speelt weer vanaf oktober

NEW Productions, de producent van Soldaat van Oranje - De Musical, hervat in oktober de voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk. De succesvolste Nederlandse musical aller tijden kan na een pauze van bijna achttien maanden weer voor publiek gespeeld worden. Het stuk was sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 slechts een paar weken te zien, in september en oktober.