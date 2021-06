Neways in belangstelling op Damrak na overnamebod Infestos

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Neways. Investeerder Infestos heeft een overnamedeal gesloten met de Brabantse fabrikant van elektronische componenten. Daarmee kan een biedingenstrijd ontstaan rond Neways tussen Infestos en industrieconcern VDL dat ook op de onderneming aast. Daarnaast verwerken beleggers de hogere slotstanden op Wall Street, die volgden op het akkoord dat de Amerikaanse president Joe Biden heeft bereikt over een pakket van honderden miljarden dollars aan investeringen in infrastructuur van de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken in het groen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen vrijdag terrein. De Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger het weekeinde in.

Infestos biedt 14,55 euro in contanten per aandeel voor Neways en wil minstens 60 procent van het bedrijf in handen krijgen. Daarmee is het bod van de investeerder uit Enschede in totaal 177,5 miljoen euro waard. VDL heeft 13 euro per aandeel geboden oftewel meer dan 158 miljoen euro. Het bestuur van Neways staan achter het bod van Infestos en raden de aandeelhouders aan het voorstel te accepteren. Neways zou met Infestos als meerderheidsaandeelhouder een beursgenoteerd bedrijf moeten blijven.

Air France-KLM

Air France-KLM kondigde aan 800 miljoen euro te hebben opgehaald met nieuwe leningen. De luchtvaartcombinatie wil de opbrengst van de obligaties onder meer gebruiken om een deel van de staatssteun terug te betalen die Nederland en Frankrijk vorig jaar verschaften.

Vivoryon Therapeutics kwam nog met cijfers. Het biotechnologiebedrijf zag de kosten en het verlies in het eerste kwartaal oplopen ten opzichte van een jaar geleden. Vivoryon boekte geen omzet in het eerste kwartaal en leed een verlies van 5,4 miljoen euro.

Postbedrijven

Ook de Europese postbedrijven zoals PostNL en Deutsche Post staan in de schijnwerpers. De Amerikaanse pakketbezorger FedEx ging donderdag in de nabeurshandel op Wall Street flink onderuit na publicatie van de resultaten. Het bedrijf boekte afgelopen een recordwinst, maar zag ook de kosten flink oplopen.

In Frankfurt zal het Duitse sportmerk Adidas mogelijk bewegen op de sterke resultaten van zijn concurrent Nike. Het Amerikaanse sportmerk zag de omzet in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen.

De euro was 1,1939 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 73,51 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer op 75,79 dollar per vat.