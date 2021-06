Obligatiebeleggers zien Air France-KLM weer zitten

De uitgifte van obligaties lijkt een succes te zijn geweest. Aanvankelijk mikte het Frans-Nederlandse concern op een opbrengst van 600 miljoen euro. Een zakenbankier meldde aan persbureau Reuters dat er voor 2,2 miljard euro werd ingetekend voor de schuldpapieren.

Naast het geleidelijk terugbetalen van overheidssteun gebruikt Air France-KLM de 800 miljoen euro ook voor het aflossen van andere schulden. Over leningen van 300 miljoen euro betaalt het concern 3 procent rente en voor de overige 500 miljoen euro net geen 3,9 procent.

Air France-KLM is net als vrijwel alle andere luchtvaartmaatschappijen hard getroffen door de coronapandemie, doordat internationaal reizen vrijwel onmogelijk werd door negatieve reisadviezen. Frankrijk en Nederland schoten in 2020 te hulp met in totaal 10,7 miljard euro aan leningen en garantstellingen voor krediet. Frankrijk zette eerder dit jaar al een uitstaande schuld om in aandelen, Nederland onderhandelt nog over extra steun voor KLM.