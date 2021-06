Onvoldoende steun voor Merkels voorstel voor EU-top met Poetin

Het voorstel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om een EU-top met de Russische president Vladimir Poetin te houden wordt door de meerderheid van de EU-leiders niet gesteund. Volgens premier Mark Rutte kan een bijeenkomst op het hoogste niveau misschien in de toekomst eens plaatsvinden maar eerst moet Moskou stoppen met acties die tegen Europa zijn gericht, stappen zetten op het gebied van mensenrechten, de Krim vrijgeven en meewerken in de rechtszaak over het neerhalen van de MH17.

Merkel zelf zei na afloop van de eerste dag van de top met haar EU-collega’s in Brussel dat de discussie over de betrekkingen met Rusland ‘erg uitgebreid’ was geweest maar dat ze had gehoopt op een ‘moedigere stap’. ‘We konden het niet eens worden over een ontmoeting op leidersniveau, maar het is belangrijk voor mij dat er dialoog blijft en we eraan werken.’

Conflicten met Rusland kunnen het beste worden opgelost door met elkaar te spreken, vindt Merkel, gesteund door de leiders van Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Ze verwijst daarbij naar de top van Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden vorige week in Genève. Rutte zegt de kern van hun argument te begrijpen. ‘Je kunt het niet aan Biden overlaten. Dat als hij in Europa is en met Poetin spreekt: kun je misschien dit en dit voor ons ook even meenemen.’ Maar voor een top met Poetin persoonlijk past hij.

Brussel gaat nu wel bekijken wat de mogelijkheden zijn om meer met Rusland samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en volksgezondheid. Maar tegelijkertijd vragen de EU-leiders de EU-buitenlandchef om te onderzoeken welke economische sancties ze Rusland eventueel zouden kunnen opleggen.