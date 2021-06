Amsterdamse Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor onderhoud

De Piet Heintunnel aan de oostkant van Amsterdam gaat met ingang van vrijdag vijftien maanden dicht voor onderhoud. De tunnel is een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10 (afrit S114). De gemeente waarschuwt voor flink wat overlast in de hele stad en - vooral in de spits - extra reistijd.

Tram 26 blijft nog wel rijden, op een paar weekenden na. De gemeente adviseert dan ook de auto te laten staan en gebruik te maken van het openbaar vervoer, de fiets of deelscooter. Automobilisten die toch vanaf de A10 de stad in willen, kunnen rijden via de Gooiseweg (afrit S112) of de IJtunnel (afrit S116).

De bijna 25 jaar oude tunnel krijgt een grondige opknapbeurt. Zo worden de verouderde technische installaties vervangen en worden vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen aangepakt. Ook krijgt de tunnel een nieuwe bediening en besturing, die moet worden geïnstalleerd en getest. Het meeste werk gebeurt overdag. Uiterlijk 30 september volgend jaar moet de klus klaar zijn.