‘Levensverwachting Amerikanen daalt door coronavirus’

Volgens een onderzoek van de Virginia Commonwealth Universiteit in Richmond is de levensverwachting van de Amerikaanse bevolking in coronajaar 2020 met bijna twee jaar gedaald. Het onderzoeksteam concludeerde bovendien een enorme ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Bij zwarte mannen daalde de levensverwachting naar 68 jaar, de laagste waarde sinds 1998. Bij witte mannen ligt die daarentegen op 75 jaar.

Over het geheel daalde de gemiddelde duur van een mensleven in de Verenigde Staten volgens de wetenschappers met 1,87 tot 76,9 jaar. Bij zwarte mensen en latino’s daalde die echter met meer dan drie jaar. De ontwikkeling in de VS is veel ingrijpender dan in zestien geselecteerde, vergelijkbare geïndustrialiseerde landen. Daar is de afname van de gemiddelde verwachte levensduur ongeveer 0,22 jaar - de totale levensverwachting ligt er 4,7 jaar boven die in het Noord-Amerikaanse land.

De onderzoekers, wier studie is gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal, zien structurele problemen in de VS als de redenen voor de grote verschillen. Zo is er in hun ogen sprake van een langdurige en steeds groter wordende achterstand in de gezondheidszorg, ‘hoge sterftecijfers in 2020 en aanhoudend onrecht tegen etnische minderheden’ in het land.

Begin april constateerde het Europese statistiekbureau Eurostat dat ook in Europa de levensverwachting flink is teruggevallen door Covid-19. Ook in Nederland liep de gemiddelde duur van een mensenleven met ruim een halfjaar terug. De levensverwachting daalde vorig jaar in bijna alle Europese landen waarvan Eurostat over schattingen beschikt. Voor Spanjaarden was dat zelfs met 1,6 jaar, maar vooral Oost-Europeanen zijn nauwelijks minder getroffen. Alleen Denemarken, Finland en met name Noorwegen wisten zich aan de malaise te onttrekken.