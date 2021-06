Sportmerk Nike ziet kwartaalomzet bijna verdubbelen

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal de omzet bijna zien verdubbelen vergeleken met een jaar eerder toen veel sportwinkels in onder meer de Verenigde Staten en Europa de deuren sloten vanwege het coronavirus.

De omzet in het eind mei afgesloten vierde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 96 procent tot 12,3 miljard dollar vergeleken met vorig jaar. Over het gehele boekjaar zag Nike de omzet met 19 procent toenemen naar 44,5 miljard dollar. Daarbij deed Nike met name goede zaken met de onlineverkoop.

Er werd in het afgelopen kwartaal een nettowinst behaald van 1,5 miljard dollar. Dat was een verlies van 790 miljoen dollar vorig jaar. Over het gehele boekjaar bedroeg de winst 5,7 miljard dollar.