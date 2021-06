Records op Wall Street na akkoord over infrastructuurdeal Biden

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten, waarbij de brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq naar nieuwe recordstanden stegen. Het sentiment op Wall Street kreeg onder meer steun van een akkoord dat de Amerikaanse president Joe Biden heeft bereikt over een pakket van honderden miljarden dollars aan investeringen in infrastructuur van de Verenigde Staten.

Biden sloot de deal met een afvaardiging van de Senaat tijdens een onderhandelingsronde in het Witte Huis. De investeringen zijn goed voor miljoenen Amerikaanse banen, aldus Biden. Het Witte Huis en het Congres overleggen al maanden over het pakket, en het is nog niet afgelopen. Zo staat nog niet helemaal vast waar het geld allemaal naar toe gaat. Wel is duidelijk dat het de grootste financiële injectie in tientallen jaren kan worden in wegen, bruggen en havens in de VS.

Tesla won 3,5 procent. Biden wil veel geld steken in infrastructuur voor elektrisch rijden zoals laadpunten en dat is gunstig voor fabrikanten van elektrische auto’s. Ook machinebouwer Caterpillar, bekend van de graafmachines, profiteerde van de investeringsplannen van de president met een plus van 2,6 procent. De staalbedrijven US Steel en Nucor werden tot 3,4 procent hoger gezet.

S&P 500

De S&P 500 eindigde met een winst van 0,6 procent op 4266,49 punten en de Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.369,71 punten. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent hoger op 34.196,82 punten.

Farmaceut Eli Lilly boekte een winst van meer dan 7 procent. Het middel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer van het concern werd door medicijnwaakhond FDA bestempeld als doorbraaktherapie. Daarmee komt het medicijn in aanmerking voor versnelde toelating.

Google

Verder maakt Google bekend dat het blokkeren van zogenoemde ‘tracking cookies’ wordt uitgesteld tot uiterlijk eind 2023. Eerder was het de bedoeling dat dit begin 2022 zou gebeuren. Google kreeg kritiek van toezichthouders en adverteerders op deze plannen omdat andere bedrijven het moeilijker zouden kunnen krijgen om te concurreren met Google op de markt voor online-advertenties. Advertentiebedrijven als Trade Desk en PubMatic sprongen tot 16 procent omhoog. Google-moeder Alphabet ging 0,3 procent vooruit.

Daarnaast kwamen veel economische rapporten naar buiten, onder meer over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS, de economische groei in het eerste kwartaal en de consumentenbestedingen.

De euro was 1,1930 dollar waard, net als bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd iets duurder op 73,28 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 75,55 dollar per vat.