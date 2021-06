Minister boos op Rutte: Hongarije wil EU redden van hypocrieten

De verklaring van premier Mark Rutte dat Hongarije "niets meer te zoeken heeft in de EU" als het land geen beterschap toont, is "niets meer dan een nieuwe episode in de serie van chantage", twittert de Hongaarse minister van Justitie Judit Varga. "Hongarije wil niet vertrekken uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten."