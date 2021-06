De Jonge blijft erbij: 1,5 meter afstand nodig tot half augustus

De 1,5 meter afstand blijft zeker tot half augustus overeind, juist om mensen te beschermen die zich nog niet konden laten vaccineren. In de Tweede Kamer klinkt donderdag de roep van onder meer D66 en PVV om deze basismaatregel nu al los te laten of in ieder geval een paar weken eerder. Maar demissionair zorgminister Hugo de Jonge vindt dat niet verstandig en houdt vast aan de 1,5 meter. Hij volgt daarmee het advies van de deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT).

‘Half augustus is een nieuw weegmoment, tegen die tijd kunnen alle volwassenen die dat willen, ingeënt zijn en is meer duidelijk over de verspreiding en gevolgen van de nieuwe Delta-variant’, zegt De Jonge. Een eerste prik beschermt al redelijk tegen het coronavirus, maar een tweede prik is volgens hem heel belangrijk voor een betere bescherming. Mensen kunnen anders nog steeds ziek worden en gezondheidsschade oplopen, ook al komen ze niet in het ziekenhuis terecht. ‘Niet gevaccineerden moeten zich tot die tijd in het openbare leven beschermd weten, en met hen moeten we solidair zijn’, vindt hij.

De Jonge denkt dat veel mensen proberen afstand te houden, maar heeft net als veel Kamerleden niet de illusie dat iedereen de regel opvolgt. Toch is het in zijn ogen belangrijk om de 1,5 meter als norm te handhaven. Mensen zijn er dan ook nog op aan te spreken. Gevaccineerden uitzonderen van de 1,5 meter is volgens hem evenmin mogelijk, omdat niet helder is wie is gevaccineerd en het dus niet handhaafbaar is. Het is bovendien lastiger om een maatregel weer in te voeren als die eerst is afgeschaft. ‘Voor half augustus weten we waar we aan toe zijn, maar daarna niet’, zegt de minister.

Bloedfanatiek

De Jonge zei dat hij ‘bloedjefanatiek’ is om te komen tot een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Hij denkt dat uiteindelijk 15 procent van de volwassenen zich niet laat vaccineren en dat bij 5 procent het vaccin niet werkt. Dat betekent dat een flink deel van de bevolking nog steeds vatbaar is voor het coronavirus, stelt de minister. Het risico bestaat dat bij een opleving in het najaar weer meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen, zodat de reguliere zorg weer in het gedrang komt, waarschuwde de minister.

In het najaar zal volgens hem pas duidelijk worden in hoeverre gevaccineerden zelf nog het virus kunnen overdragen, hoe lang de vaccins bescherming bieden en of ze genoeg beschermen tegen de nieuwe virusvarianten. Ook zal na de vakantie pas te zien zijn in welke mate de vakantiegangers het virus en varianten mee terugnemen uit het buitenland. De Jonge vindt het ‘een reëel scenario’ dat er een opleving komt in het aantal besmettingen maar kan een ‘een donker scenario’ - meer ziekenhuisopnamen - niet voorspellen.