Biden bereikt akkoord over grootscheepse aanpak infrastructuur

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een akkoord bereikt over een enorm pakket van 559 miljard dollar (bijna 470 miljard euro) aan investeringen in de veelal verouderde infrastructuur. Hij sloot de deal met een afvaardiging van de senaat tijdens een onderhandelingsronde in het Witte Huis. De investeringen zijn goed voor miljoenen Amerikaanse banen, twitterde Biden.

Het Witte Huis en het parlement (Congres) overleggen al maanden over het pakket, en het is nog niet afgelopen. Zo staat nog niet helemaal vast waar het geld allemaal naar toe gaat. Wel is duidelijk dat het de grootste financiële injectie in tientallen jaren kan worden in wegen, bruggen en havens.

Democratische Congresleden benadrukten verder dat het investeringsplan gekoppeld moet worden aan andere wensen van de regering-Biden, zoals betere kinderopvang en de strijd tegen de klimaatverandering. De rivaliserende Republikeinen zijn hier fel op tegen. Zij willen dat het geld alleen bedoeld is voor zaken als wegen, vliegvelden en sneller internet.