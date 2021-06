Betalingsbedrijf Adyen straalt op Damrak, mooie plus voor AEX

Betalingsbedrijf Adyen was donderdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Het fintechbedrijf won 5,7 procent aan beurswaarde na overnamenieuws in de sector. Creditcardmaatschappij Visa maakte bekend 1,8 miljard euro te betalen voor het Zweedse Tink, wat ook de waardering van Adyen dus goed deed. Het sentiment op de Europese beurzen was verder positief, geholpen door bemoedigende geluiden over het Duitse ondernemersvertrouwen en een aanzienlijke verbetering van het ondernemingsklimaat in Frankrijk.