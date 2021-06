Nieuwsuur wint de Zilveren Nipkowschijf

Nieuwsuur (NOS/NTR) is de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de prestigieuze televisieprijs in Het Ketelhuis in Amsterdam. Andere kanshebbers waren de satirische show Even Tot Hier (BNNVARA) en de documentairereeks Srebrenica - De Machteloze missie van Dutchbat (BNNVARA).