Berlijn en Washington samen in actie tegen Holocaust-ontkenners

Berlijn en Washington willen de herinnering aan de Holocaust levend houden. De Duitse en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas en Antony Blinken, ondertekenden hierover een gezamenlijke verklaring bij het Monument voor de vermoorde Joden van Europa in Berlijn. Zij willen eind dit jaar een eerste Holocaust-conferentie op topniveau houden.

De twee bewindslieden zeggen zich grote zorgen te maken dat het ontkennen, herzien en vervalsen van de Holocaust toeneemt en het antisemitisme groeit. Zij willen zich internationaal inzetten voor beter onderwijs over dit onderwerp. Het wordt gezien als een gedeelde plicht ‘om alles te doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties de waarheid over de Holocaust leren en om te voorkomen dat dergelijke gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid ooit weer gebeuren.’

Blinken komt uit een joods gezin. Zijn stiefvader overleefde de concentratiekampen Treblinka, Majdanek, Dachau en Auschwitz. Hij noemt het initiatief een historische dialoog.

Maas, die Auschwitz herhaaldelijk heeft genoemd als de reden om politiek actief te worden, sprak van een keerpunt in de herinneringscultuur omdat er binnenkort geen ooggetuigen meer zullen zijn.