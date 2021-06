Toerismesector blij met verbetering kleur op coronakaart

‘Dit is heel positief. We verwachten dat veel mensen uit buurlanden de weg naar Nederland weer weten te vinden’, zegt een woordvoerster van NBTC. ‘We hebben al veel vragen gekregen van Duitsers die graag naar Nederland willen komen.’

Vooral de Nederlandse kust lijkt in trek bij Duitsers, zegt de NBTC-woordvoerster. ‘Dat kan ook met de auto en dat is nu aantrekkelijker dan met het vliegtuig.’

Goede zaak

Reisbrancheorganisatie ANVR noemt het ook een ‘goede zaak’ dat Nederland een oranje kleurcode heeft. ‘Wij zijn op de goede weg’, zegt een woordvoerster. ‘Als andere landen Nederlanders nu eerder toegang geven, gaat het de goede kant op. Dat is goed voor de reiziger en de branche.’

De kaart van de ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests van het totaal aantal uitgevoerde tests. Landen bepalen uiteindelijk zelf de voorwaarden voor mensen om een land te bezoeken.

Oranje betekent dat er in de afgelopen veertien dagen tussen de 50 en 75 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld en dat 4 procent of meer van de tests positief was. Om naar groen te gaan, moeten er minder dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn en minder dan 4 procent van de tests moet positief zijn. Nederland gaat ook naar groen bij tussen de 50 en 75 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners en als minder dan 1 procent van de tests positief is.