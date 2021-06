KNMP: denk aan medicijnverklaring als je op reis gaat

‘Medicijngebruikers staan er onvoldoende bij stil dat rustgevende middelen, slaapmiddelen, sterke pijnstillers en ADHD-middelen de grens niet zomaar over mogen. Daar is een officiële verklaring voor nodig, anders denkt de politie of douane straks dat je drugs bij je hebt’, waarschuwt voorzitter Aris Prins.

Oxazepam, oxycodon, temazepam, methylfenidaat, diazepam, zolpidem, lorazepam, fentanyl en codeïne met paracetamol zijn de meest gebruikte middelen in Nederland waarvoor een speciale verklaring vereist is. ‘De apotheker kan helpen bij een goede vakantievoorbereiding. Hij of zij kan controleren of geneesmiddelen die een patiënt gebruikt onder de opiumwet vallen en adviseren over welke stappen in dat geval nodig zijn voorafgaand aan een reis’, aldus de KNMP. Ook voor een medicijn dat niet onder de opiumwet valt kan overigens een zogenoemde gezondheidsverklaring nodig zijn.

Tevens is het van belang om een eigen medicijnpaspoort mee te nemen op vakantie, zegt de apothekersclub. Medicijngebruikers kunnen deze opvragen bij de apotheek. ‘Dit is handig tijdens een bezoek aan de dokter of apotheek op de reisbestemming.’