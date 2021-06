Volle terrassen verwacht als Oranje zondag speelt

Nanda Koopmans heeft drie horecazaken op de Grote Markt van Breda, bij twee gaat ze zondag Oranje laten zien. ‘Als we enigszins iets met Oranje kunnen doen, dan doen wij dat ook meteen.’ Bezoekers moeten zich op de terrassen wel aan een aantal regels houden. Zo moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en moeten ze blijven zitten en niet te wild juichen en opspringen na een goal. ‘Wij willen voorkomen dat we problemen krijgen. Daarom gebruiken we ook televisies en geen grote schermen.’

In Breda belooft het druk te worden, zegt Koopmans. ‘Wij doen niet aan reserveringen, maar ik krijg al veel vragen over het uitzenden van Oranje.’

Ook bij Café Forum in Maastricht worden veel mensen verwacht. ‘Wij hebben een televisiescherm op het terras. De verwachting is wel dat het vol zit, met alle afstandsregels die worden nageleefd.’

Bij café Kuijper in Amsterdam-Oost, dat eerder door Fox Sports werd uitgeroepen tot leukste voetbalkroeg van Noord-Holland, is de wedstrijd ook buiten te zien. Op het terras is plek voor enkele tientallen mensen. Een medewerkster verwacht dat het druk wordt. ‘Mensen mogen eindelijk weer en dan is het ook nog op zondag. We zijn er helemaal klaar voor en hebben er heel veel zin in.’ Aan vooraf een plekje reserveren doen ze niet. ‘Dus kom op tijd en vol is vol.’