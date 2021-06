Kiesraad stemt in met afschaffen briefstemmen

De Kiesraad vindt het een goed idee als de mogelijkheid voor kiezers om binnen Nederland per brief te stemmen wordt teruggedraaid. Ook stemt de Kiesraad ermee in dat de uitbreiding van het aantal volmachten dat een kiezer mag aannemen weer van drie naar twee gaat. Dat meldt de Kiesraad in een advies naar aanleiding van de aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19.